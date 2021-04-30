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Порзингис из-за травмы не доиграл матч с «Далласом»

07:58
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Форвард «Далласа» Кристапс Порзингис покинул площадку во время матча регулярного чемпионата НБА с «Детройтом» (115:105). 25-летний латыш не доиграл встречу из-за болей в левом колене, которое беспокоило его в плей-офф 2020 года.

Напомним, Порзингис до матча с «Детройтом» пропустил три игры из-за травмы голеностопа.

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