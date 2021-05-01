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32 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Филадельфией»

04:40
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«Филадельфия» переиграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (126:104). «Сиксерс» одержали третью победу кряду, а «Хокс» потерпели третье поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Атланта» — 126:104 (23:26, 42:20, 29:31, 32:27)

Ф: Ховард (19 + 11 подборов), Симмонс (18), Харрис (18).

А: Янг (32), Галлинари (16), Оконгву (12).

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