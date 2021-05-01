32 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Филадельфией»
04:40
«Филадельфия» переиграла «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (126:104). «Сиксерс» одержали третью победу кряду, а «Хокс» потерпели третье поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Атланта» — 126:104 (23:26, 42:20, 29:31, 32:27)
Ф: Ховард (19 + 11 подборов), Симмонс (18), Харрис (18).
А: Янг (32), Галлинари (16), Оконгву (12).
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