Адетокунбо получил травму в матче с «Хьюстоном»
07:35
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (136:143). Как сообщает ESPN, 26-летний грец покинул площадку в первой четверти из-за растяжения связок правого голеностопа. Он получил повреждение после фола Келли Олиника.
В сегодняшнем матче против «Рокетс» Яннис Адетокунбо сыграл 46 секунд и набрал 1 очко.
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