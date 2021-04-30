Адетокунбо получил травму в матче с «Хьюстоном»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстона» (136:143). Как сообщает ESPN, 26-летний грец покинул площадку в первой четверти из-за растяжения связок правого голеностопа. Он получил повреждение после фола Келли Олиника.

В сегодняшнем матче против «Рокетс» Яннис Адетокунбо сыграл 46 секунд и набрал 1 очко.