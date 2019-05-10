"Портленд" сравнял счет в серии с "Денвером", победитель определится в седьмом матче

"Портленд" обыграл "Денвер" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НБА. "Блэйзерс" сравняли счет в серии - 3-3, победитель определится в седьмой игре.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Шестой матч
"Портленд" - "Денвер" - 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28)
П: Лиллард (32), Макколлум (30), Худ (25), Коллинз (14), Кантер (6 + 14 подборов).
Д: Йокич (29 + 12 подборов), Мюррей (24 + 10 подбоов), Миллсэп (17), Харрис (15), Крэйг (10).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2018-2019/
Загрузка...