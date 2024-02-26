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Сегодня, 07:15

«Шарлотт» нанес «Портленду» восьмое поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Шарлотт» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:80.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Деандре Эйтон, набравший 26 очков.

«Портленд» потерпел восьмое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Шарлотт» — 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)

П: Эйтон (26 + 19 подборов), Грант (15), Саймонс (10)

Ш: Ричардс (21 + 10 подборов), Бриджес (18 + 10 подборов), Миллер (17)

26 февраля. Портленд. «Moda Center».

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Шарлотт Хорнетс
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