«Шарлотт» нанес «Портленду» восьмое поражение подряд
«Шарлотт» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 93:80.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Деандре Эйтон, набравший 26 очков.
«Портленд» потерпел восьмое поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Шарлотт» — 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)
П: Эйтон (26 + 19 подборов), Грант (15), Саймонс (10)
Ш: Ричардс (21 + 10 подборов), Бриджес (18 + 10 подборов), Миллер (17)
26 февраля. Портленд. «Moda Center».
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