«Юта» обыграла «Сан-Антонио» и прервала серию из пяти поражений

«Юта» дома обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девин Васселл, набравший 27 очков.

«Юта» прервала свою серию из пяти поражений. «Сан-Антонио» проиграл в четвертый раз кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Сан-Антонио» — 128:109 (32:18, 31:21, 30:35, 35:35)

Ю: Маркканен (26), Кларксон (22 + 10 передач), Коллинз (20)

С: Васселл (27), Вембаньяма (22 + 10 подборов), Коллинс (17)