Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» победить «Клипперс»
«Сакраменто» на выезде обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:107.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка.
Центровой «Кингз» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — у литовца 17 очков, 14 подборов и 11 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто» — 107:123 (28:25, 23:33, 29:31, 27:34)
Л: Пауэлл (21), Леонард, Харден (оба — 20)
С: Фокс (33), Барнс (22), Сабонис (17 + 14 подборов + 11 передач)
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