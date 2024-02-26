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Сегодня, 08:02

Трипл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» победить «Клипперс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Сакраменто» на выезде обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей ДеАарон Фокс, набравший 33 очка.

Центровой «Кингз» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — у литовца 17 очков, 14 подборов и 11 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто» — 107:123 (28:25, 23:33, 29:31, 27:34)

Л: Пауэлл (21), Леонард, Харден (оба — 20)

С: Фокс (33), Барнс (22), Сабонис (17 + 14 подборов + 11 передач)

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Сакраменто Кингз
Домантас Сабонис
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