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Энтони Дэвис получил травму колена в матче с «Миннесотой»

09:14
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (92:110).

Баскетболист ушел с паркета в середине третьей четверти и не смог вернуться в игру. По словам главного тренера «Лейкерс», Дэвису потребуется обследование и МРТ, чтобы выяснить степень серьезности травмы.

28-летний американец провел на площадке 20 минут, набрал 9 очков, сделал 1 подбор и 1 блок-шот.

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Иван Торопцев все материалы автора
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