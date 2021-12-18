Энтони Дэвис получил травму колена в матче с «Миннесотой»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму левого колена в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (92:110).
Баскетболист ушел с паркета в середине третьей четверти и не смог вернуться в игру. По словам главного тренера «Лейкерс», Дэвису потребуется обследование и МРТ, чтобы выяснить степень серьезности травмы.
Frank Vogel says Anthony Davis will undergo an MRI in Chicago on Saturday on his left knee.— Dave McMenamin (@mcten) December 18, 2021
28-летний американец провел на площадке 20 минут, набрал 9 очков, сделал 1 подбор и 1 блок-шот.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю