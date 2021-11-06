Сын Дуэйна Уэйда набрал первые очки в G-лиге
Заир Уэйд набрал первые очки в профессиональной карьере.
19-летний американец. выступающий за фарм-клуб «Юты» «Солт-Лейк Сити», набрал 10 очков в игре G-лиги (Лиги развития НБА) с «Оклахомой» (63:118).
Zaire Wade scores his first points as a professional @zairewade21— NBA G League (@nbagleague) November 6, 2021
it's just the beginning for him ? pic.twitter.com/ypM1iQP8AS
Заир Уэйд является сыном бывшего защитника «Майами» и трехкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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