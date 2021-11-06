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Сын Дуэйна Уэйда набрал первые очки в G-лиге

10:59

Заир Уэйд набрал первые очки в профессиональной карьере.

19-летний американец. выступающий за фарм-клуб «Юты» «Солт-Лейк Сити», набрал 10 очков в игре G-лиги (Лиги развития НБА) с «Оклахомой» (63:118).

Заир Уэйд является сыном бывшего защитника «Майами» и трехкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда.

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Иван Торопцев все материалы автора
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