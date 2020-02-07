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«Портленд» обыграл «Сан-Антонио», Лиллард набрал 26 очков

08:25
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«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» со счетом 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25).

Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Дэмиэн Лиллард, набравший 26 очков.

«Портленд» с 24 победами занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Антонио» имеет на две победы меньше и идет строчкой ниже.

НБА
Регулярный сезон

«Портленд» — «Сан-Антонио» — 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25)
7 февраля.

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