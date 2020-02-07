«Портленд» обыграл «Сан-Антонио», Лиллард набрал 26 очков
08:25
«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сан-Антонио» со счетом 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25).
Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Дэмиэн Лиллард, набравший 26 очков.
«Портленд» с 24 победами занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Антонио» имеет на две победы меньше и идет строчкой ниже.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25)
7 февраля.