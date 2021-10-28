Дабл-дабл Лилларда и 25 очков Макколлума помогли «Портленду» обыграть «Мемфис»
«Портленд» победил «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:96.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, набравший 25 очков.
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард отметился дабл-даблом, набрав 20 очков и сделав 10 результативных передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Мемфис» — 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19)
П: Макколлум (25), Лиллард (20 + 10 передач), Нуркич, Саймонс (оба — 17)
М: Бэйн (19), Морант (17 + 10 передач), Джонс (8)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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