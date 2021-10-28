Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дабл-дабл Лилларда и 25 очков Макколлума помогли «Портленду» обыграть «Мемфис»

07:47
Теги:

«Портленд» победил «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:96.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, набравший 25 очков.

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард отметился дабл-даблом, набрав 20 очков и сделав 10 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Мемфис» — 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19)

П: Макколлум (25), Лиллард (20 + 10 передач), Нуркич, Саймонс (оба — 17)

М: Бэйн (19), Морант (17 + 10 передач), Джонс (8)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Дайджест. Лучшие упражнения дома в период локдауна
Байден замер в странной позе в эфире CNN
0