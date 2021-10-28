«Кливленд» нанес «Клипперс» третье поражение в сезоне
«Кливленд» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:79.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Колин Секстон, который набрал 26 очков.
Поражение от «Кливленда» стало для «Клипперс» третьим в сезоне. Команда из Лос-Анджелеса смогла одержать лишь одну победу в первых четырех играх сезона-2021/22.
НБА
Регулярный сезон
«Клипперс» — «Кливленд» — 79:92 (14:23, 26:24, 24:25, 15:20)
Клип: Батюм, Джексон (оба — 16), Джордж (12 + 10 подборов), Зубац (11)
Клив: Секстон (26), Гарланд (16), Рубио (15)
Методология
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