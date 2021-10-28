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Трехочковый Барнса на последней секунде принес «Сакраменто» победу над «Финиксом»

07:35
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«Сакраменто» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:107.

Форвард «Кингз» Харрисон Барнс принес победу своей команде, реализовав трехочковый вместе с сиреной на последней секунде четвертой четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Сакраменто» — 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)

Ф: Букер (31), Эйтон (21 + 21 подбор), Бриджес (15)

С: Хилд (26), Барнс (22), Фокс (18)

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Иван Торопцев все материалы автора
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