Трехочковый Барнса на последней секунде принес «Сакраменто» победу над «Финиксом»
«Сакраменто» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:107.
Форвард «Кингз» Харрисон Барнс принес победу своей команде, реализовав трехочковый вместе с сиреной на последней секунде четвертой четверти.
HB FOR THE WIN!! pic.twitter.com/vZhw8aTaN2— Sacramento Kings (@SacramentoKings) October 28, 2021
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 31 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Сакраменто» — 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)
Ф: Букер (31), Эйтон (21 + 21 подбор), Бриджес (15)
С: Хилд (26), Барнс (22), Фокс (18)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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