«Финикс» на выезде обыграл «Портленд»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Портленд» со счетом 127:116.

Самым результативным на паркете стал защитник «Санс» Девин Букер, который набрал 34 очка.

После этого матча «Финикс» с 21 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Портленд» с 10 победами — на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Финикс» — 116:127 (33:31, 28:40, 31:35, 24:21)

«Миннесота» — «ЛА Клипперс» — 109:105 (29:19, 17:26, 35:23, 28:37)

15 января.