«Детройт» в овертайме победил «Портленд»

«Детройт» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:122 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды хозяев Джерами Грант, который набрал 49 очков и обновил рекорд карьеры по набранным очкам.

«Портленд» с 15 победами располагается на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» одержал 8-ю победу за сезон и идет на последней строчке в таблице «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Детройт» — 122:128 ОТ (30:25, 41:31, 26:28, 23:36, 2:8)

9 февраля. Портленд. Moda Center