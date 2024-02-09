«Денвер» во второй раз в сезоне одержал победу над «Лейкерс»

«Денвер» одержал победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лос-Анджелес» Энтони Дэвис, набравший 32 очка. У «Наггетс» большего всего очков на счету Джамала Мюррэйя (29).

«Денвер» во второй раз в сезоне обыграл «Лейкерс». На данный момент команда Майкла Мэлоуна с 36 победами занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» (27 побед) располагается на 9-й позиции.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 106:114 (23:29, 26:30, 30:24, 27:31)

9 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

«Финикс» — «Юта» — 129:115 (40:28, 35:38, 34:24, 20:25)

9 февраля. Финикс. Footprint Center.