«Портленд» обыграл «Бруклин» и прервал серию из четырех поражений

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин» со счетом 105:103.

Самым результативным на паркете стал форвард «Блэйзерс» Джерами Смит, набравший 30 очков.

После этого матча «Портленд» с 11 победами занимает 14-е место в Западной конференции, «Бруклин» с 16 победами — на 11-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Бруклин» — 105:103 (24:23, 27:29, 23:31, 31:20)

18 января. Портленд. «Moda Center».