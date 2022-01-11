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28 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Портлендом»

08:25
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«Бруклин» проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 28 очков.

В параллельном матче «Кливленд» победил «Сакраменто» — 109:108.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Бруклин» — 114:108 (33:26, 22:36, 32:19, 27:27)

П: Саймонс (23 + 11 передач), Ковингтон (21), Маклемор (20)

Б: Дюрант (28 + 10 подборов), Ирвинг (22), Томас (21)

«Сакраменто» — «Кливленд» — 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)

С: Хэлибертон (21), Хилд (19), Барнс (14)

К: Аллен (18 + 17 подборов), Лав (18), Мобли (17)

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Иван Торопцев все материалы автора
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