28 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Портлендом»
«Бруклин» проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:114.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 28 очков.
В параллельном матче «Кливленд» победил «Сакраменто» — 109:108.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Бруклин» — 114:108 (33:26, 22:36, 32:19, 27:27)
П: Саймонс (23 + 11 передач), Ковингтон (21), Маклемор (20)
Б: Дюрант (28 + 10 подборов), Ирвинг (22), Томас (21)
«Сакраменто» — «Кливленд» — 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)
С: Хэлибертон (21), Хилд (19), Барнс (14)
К: Аллен (18 + 17 подборов), Лав (18), Мобли (17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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