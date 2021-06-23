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Пол Джордж во второй раз в сезоне не реализовал два штрафных подряд

07:48
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Форвард «Клипперс» Пол Джордж не реализовал два штрафных броска за 8 секунд до конца второго матча серии финала Западной конференции НБА против «Финикса» (103:104).

31-летний американец промазал с линии штрафных дважды подряд во второй раз в сезоне. До этого он промахивался дважды в игре против «Бруклина» (108:112) 21 февраля. Отметим, что в матче с «Финиксом» Джордж совершил свои промахи при счете 103:102 в пользу своей команды.

«Клипперс» уступают «Финиксу» в серии со счетом 0-2. Третий матч состоится 25 июня.

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