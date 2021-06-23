Пол Джордж во второй раз в сезоне не реализовал два штрафных подряд
Форвард «Клипперс» Пол Джордж не реализовал два штрафных броска за 8 секунд до конца второго матча серии финала Западной конференции НБА против «Финикса» (103:104).
31-летний американец промазал с линии штрафных дважды подряд во второй раз в сезоне. До этого он промахивался дважды в игре против «Бруклина» (108:112) 21 февраля. Отметим, что в матче с «Финиксом» Джордж совершил свои промахи при счете 103:102 в пользу своей команды.
Entering tonight's game, Paul George went 0-2 from the free throw line just once this season: Feb 21 against Brooklyn (9:44 remaining in 3rd qtr).— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 23, 2021
He went exactly 2-2 from the FT line 104 times this season entering tonight.
H/T @EliasSports pic.twitter.com/lg5nuZf0vz
«Клипперс» уступают «Финиксу» в серии со счетом 0-2. Третий матч состоится 25 июня.
Методология
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