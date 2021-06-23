Крис Пол может вернуться в третьем матче серии против «Клипперс»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол может вернуться в состав команды в третьем матче финальной серии Западной конференции НБА против «Клипперс», сообщает ESPN.
По информации источника, 36-летний американец, пропустивший первые две встречи из-за карантина в связи с протоколом безопасности НБА на фоне пандемии коронавируса, должен сдать отрицательный тест на наличие инфекции, чтобы получить право играть.
«Финикс» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч состоится 25 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31689781/phoenix-suns-hopeful-chris-paul-returns-game-3-vs-la-clippers
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