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Крис Пол может вернуться в третьем матче серии против «Клипперс»

07:26
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Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол может вернуться в состав команды в третьем матче финальной серии Западной конференции НБА против «Клипперс», сообщает ESPN.

По информации источника, 36-летний американец, пропустивший первые две встречи из-за карантина в связи с протоколом безопасности НБА на фоне пандемии коронавируса, должен сдать отрицательный тест на наличие инфекции, чтобы получить право играть.

«Финикс» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч состоится 25 июня.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31689781/phoenix-suns-hopeful-chris-paul-returns-game-3-vs-la-clippers

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Иван Торопцев все материалы автора
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