«Финикс» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в плей-офф НБА
«Финикс» установил рекорд клуба по количеству побед подряд в матчах плей-офф НБА, сообщает ESPN.
Победа над «Клипперс» (104:103) во втором матче финала Западной конференции стала для «Санс» 9-й подряд в нынешнем сезоне. Благодаря этому «Финикс» установил самую длинную победную серию команды в плей-офф в истории клуба.
«Финикс» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч состоится 25 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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