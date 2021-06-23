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«Финикс» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в плей-офф НБА

08:25
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«Финикс» установил рекорд клуба по количеству побед подряд в матчах плей-офф НБА, сообщает ESPN.

Победа над «Клипперс» (104:103) во втором матче финала Западной конференции стала для «Санс» 9-й подряд в нынешнем сезоне. Благодаря этому «Финикс» установил самую длинную победную серию команды в плей-офф в истории клуба.

«Финикс» ведет в серии против «Клипперс» со счетом 2-0. Третий матч состоится 25 июня.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401337334

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Иван Торопцев все материалы автора
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