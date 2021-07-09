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Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Хардена за хранение марихуаны

10:59
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Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Джеймса Хардена, сообщает TMZ.

По информации источника, 31-летний американец приехал во Францию посетить неделю моды во время своего отпуска. Баскетболиста задержали в компании с известным рэпером Lil Baby, в машине которого обнаружили 20 граммов марихуаны.

По словам очевидцев, правоохранители остановили автомобиль с музыкантом и Харденом на проверку, после чего почувствовали запах марихуаны. Оба подозреваемых задержаны и сейчас находятся в участке.

В минувшем сезоне Харден сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 24,6 очка. «Бруклин» вылетел во втором круге плей-офф НБА, уступив «Милуоки» (3-4 в серии).

Дополнительная информация:

https://www.tmz.com/2021/07/08/lil-baby-arrested-james-harden-detained-weed-paris-fashion-week/

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