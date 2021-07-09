Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Хардена за хранение марихуаны
Парижская полиция задержала защитника «Бруклина» Джеймса Хардена, сообщает TMZ.
По информации источника, 31-летний американец приехал во Францию посетить неделю моды во время своего отпуска. Баскетболиста задержали в компании с известным рэпером Lil Baby, в машине которого обнаружили 20 граммов марихуаны.
По словам очевидцев, правоохранители остановили автомобиль с музыкантом и Харденом на проверку, после чего почувствовали запах марихуаны. Оба подозреваемых задержаны и сейчас находятся в участке.
В минувшем сезоне Харден сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 24,6 очка. «Бруклин» вылетел во втором круге плей-офф НБА, уступив «Милуоки» (3-4 в серии).
Bravo ? la police fran?aise ??? des incomp?tents... m?me pas capable de reconna?tre James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk— cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.tmz.com/2021/07/08/lil-baby-arrested-james-harden-detained-weed-paris-fashion-week/
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