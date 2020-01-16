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«Орландо» прервал победную серию «Лейкерс» из девяти матчей, Фульц оформил трипл-дабл

09:00
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«Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступили «Орландо» — 118:119. Калифорнийцы уступили впервые за 10 встреч. Самым результативным игроком противостояния стал защитник гостей Маркелл Фульц, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 передач. Форвард «озерников» Энтони Дэвис пропускал матч из-за травмы.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 118:119 (29:35, 29:30, 30:24, 30:30)

Л: Джеймс (19+18 подборов)

О: Фульц (21+ 11 подборов+ 10 передач), Гордон (20)

16 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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