«Орландо» прервал победную серию «Лейкерс» из девяти матчей, Фульц оформил трипл-дабл

«Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступили «Орландо» — 118:119. Калифорнийцы уступили впервые за 10 встреч. Самым результативным игроком противостояния стал защитник гостей Маркелл Фульц, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 10 передач. Форвард «озерников» Энтони Дэвис пропускал матч из-за травмы.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Орландо» — 118:119 (29:35, 29:30, 30:24, 30:30)

Л: Джеймс (19+18 подборов)

О: Фульц (21+ 11 подборов+ 10 передач), Гордон (20)

16 января.