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«Орландо» обыграл «Филадельфию»

05:28
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«Орландо» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА (112:97). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Филадельфия» — 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15)

О: Вучевич (25 + 12 подборов), Гордон (18 + 13 подборов), Росс (13), Фурнье (13).

Ф: Ричардсон (19), Симмонс (18), Хорфорд (14).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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