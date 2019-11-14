«Орландо» обыграл «Филадельфию»

«Орландо» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА (112:97). Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Филадельфия» — 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15)

О: Вучевич (25 + 12 подборов), Гордон (18 + 13 подборов), Росс (13), Фурнье (13).

Ф: Ричардсон (19), Симмонс (18), Хорфорд (14).

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