«Кливленд» дома проиграл «Голден Стэйт»

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:120. В других встречах «Даллас» выиграл у «Майами» (115:90), «Атланта» одержала победу над «Нью-Йорком» (139:124).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 114:120 (28:33, 31:31, 27:34, 28:22)

К: Гарлэнд (31 + 10 передач), Леверт (22), Э. Мобли (17).

Г: Пул (32), Джером (22), Дивинченцо (17).

«Даллас» — «Майами» — 115:90 (31:19, 29:32, 32:16, 23:23)

Д: Дончич (34 + 12 подборов), Динуидди (19), Буллок (15).

М: Оладипо (20), Адебайо (18 + 11 подборов), Хирро (16).

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 139:124 (35:38, 33:33, 34:30, 37:23)

А: Мюррэй (29 + 12 передач), Янг (27), Хантер (20), Коллинз (17).

Н: Рэндл (32), Барретт (23), Брансон (19).