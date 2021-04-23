«Орландо» проиграл «Нью-Орлеану», «Милуоки» переиграл «Филадельфию»

«Бостон» переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (99:86). В других встречах «Орландо» проиграл «Нью-Орлеану» (100:135), «Милуоки» выиграл у «Филадельфии» (124:117).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Финикс» 99:86 (26:21, 27:16, 24:28, 22:21)

Б: Уокер (32), Тейтум (15 + 11 подборов), Смарт (11).

Ф: Пол (22), Букер (15), Бриджес (15).

«Орландо» — «Нью-Орлеан» — 100:135 (27:29, 25:45, 18:34, 30:27)

О: Бамба (17 + 12 подборов), Кэннеди (17), Энтони (14).

Н: Ингрэм (29), Уильямсон (23), Эрнангомес (18 + 12 подборов).

«Милуоки» — «Филадельфия» — 124:117 (40:26, 37:34, 31:27, 16:30)

М: Я. Адетокунбо (27 + 16 подборов), Миддлтон (24), Портис (23).

Ф: Эмбиид (24), Милтон (20), Харрис (18).