40 очков Оладипо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Орландо»

«Майами» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА уступил «Орландо» со счетом 111:125.

Самым результативным на паркете стал форвард «Хит» Виктор Оладипо, набравший 40 очков и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Майами» с 53 победами занимают первое место в Восточной конференции, «Орландо» с 22 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Майами» — 111:125

«Мемфис» — «Бостон» — 110:139

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 105:94

«Филадельфия» — «Детройт» — 118:106

11 апреля