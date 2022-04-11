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Сегодня, 04:53

40 очков Оладипо не спасли «Майами» от поражения в матче с «Орландо»

Сергей Разин
корреспондент
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«Майами» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА уступил «Орландо» со счетом 111:125.

Самым результативным на паркете стал форвард «Хит» Виктор Оладипо, набравший 40 очков и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Майами» с 53 победами занимают первое место в Восточной конференции, «Орландо» с 22 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Орландо» — «Майами» — 111:125

«Мемфис» — «Бостон» — 110:139

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 105:94

«Филадельфия» — «Детройт» — 118:106

11 апреля

БК Майами Хит
БК Орландо Мэджик
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