Дабл-дабл Мамукелашвили не спас «Милуоки» от поражений в матче с «Кливлендом»

«Милуоки» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА уступили «Кливленду» со счетом 115:133.

Самым результативным на паркете стал форвард «Кавальерс» Кевин Лав, набравший 32 очка и сделавший 10 подборов. У грузинского форварда «Бакс» Сандро Мамукелашвили 28 очков и 13 подборов.

После этого матча «Милуоки» с 51 победой занимают второе место в Восточной конференции, «Кливленд» с 44 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Милуоки» — 133:115 (46:20, 33:26, 32:33, 22:36)

«Бруклин» — «Индиана» — 134:126 (41:29, 35:31, 27:34, 31:32)

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 124:108 (32:29, 24:25, 33:28, 35:26)

«Хьюстон» — «Атланта» — 114:130 (24:35, 35:38, 32:29, 23:28)

10 апреля