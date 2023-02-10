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Сегодня, 05:18

«Орландо» переиграл «Денвер». Йокич и Гордон оформили по дабл-даблу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:104.

В составе «Наггетс» дабл-даблами отметились Аарон Гордон и Никола Йокич.

«Денвер» лидирует в Западной конференции с результатом 38-18. «Мэджик» располагаются на 13-й строчке в Восточной конференции — 23-33.

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Денвер» — 115:104 (29:26, 36:29, 24:29, 26:20)

О: Картер (19), Бол (17), Энтони (17).

Д: Гордон (37 + 13 подборов), Йокич (29 + 11 подборов), Портер (12).

БК Денвер Наггетс
БК Орландо Мэджик
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