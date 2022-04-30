Определились все пары второго раунда плей-офф НБА
Сегодня, 30 апреля, состоялся шестой матч первого раунда плей-офф НБА между «Мемфисом» и «Миннесотой». «Гриззлис» одержали победу и вышли во второй раунд.
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала:
«Майами» — «Филадельфия»
«Бостон» — «Милуоки»
«Финикс» — «Даллас»
«Голден Стэйт» — «Мемфис».
Команды играют серии до четырех побед. Завершится плей-офф в июле.
Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки», который в прошлом году в финале обыграл «Финикс» (4-2).
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