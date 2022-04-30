Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:30

Определились все пары второго раунда плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки «Голден Стэйт».
Фото USA Today Sports

Сегодня, 30 апреля, состоялся шестой матч первого раунда плей-офф НБА между «Мемфисом» и «Миннесотой». «Гриззлис» одержали победу и вышли во второй раунд.

Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала:

«Майами» — «Филадельфия»

«Бостон» — «Милуоки»

«Финикс» — «Даллас»

«Голден Стэйт» — «Мемфис».

Команды играют серии до четырех побед. Завершится плей-офф в июле.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки», который в прошлом году в финале обыграл «Финикс» (4-2).

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мемфис» пробился во второй раунд плей-офф НБА
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости