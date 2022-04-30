Определились все пары второго раунда плей-офф НБА

Сегодня, 30 апреля, состоялся шестой матч первого раунда плей-офф НБА между «Мемфисом» и «Миннесотой». «Гриззлис» одержали победу и вышли во второй раунд.

Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала:

«Майами» — «Филадельфия»

«Бостон» — «Милуоки»

«Финикс» — «Даллас»

«Голден Стэйт» — «Мемфис».

Команды играют серии до четырех побед. Завершится плей-офф в июле.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки», который в прошлом году в финале обыграл «Финикс» (4-2).