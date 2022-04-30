Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:51

«Мемфис» пробился во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Мемфис» переиграл «Миннесоту» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 114:106. «Гриззлис» одержали победу в серии — 4-2.

Следующим соперником «Мемфиса» будет «Голден Стэйт».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Миннесота» — «Мемфис» — 106:114 (29:28, 23:21, 32:25, 22:40)

Мин: Эдвардс (30), Макдэниэлс (24), Таунс (18 + 10 подборов).

Мем: Бэйн (23), Брукс (23), Джарен Джексон (18 + 14 подборов), Морант (17), Кларк (17 + 11 подборов).

Счет в серии: 2-4.

БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
0
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адетокунбо признался, что не смотрит баскетбол
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости