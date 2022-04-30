«Мемфис» пробился во второй раунд плей-офф НБА
«Мемфис» переиграл «Миннесоту» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 114:106. «Гриззлис» одержали победу в серии — 4-2.
Следующим соперником «Мемфиса» будет «Голден Стэйт».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Миннесота» — «Мемфис» — 106:114 (29:28, 23:21, 32:25, 22:40)
Мин: Эдвардс (30), Макдэниэлс (24), Таунс (18 + 10 подборов).
Мем: Бэйн (23), Брукс (23), Джарен Джексон (18 + 14 подборов), Морант (17), Кларк (17 + 11 подборов).
Счет в серии: 2-4.
Новости