22 очка Оморуйи помогли «Оклахоме» переиграть «Торонто»

Читать «СЭ» в

«Оклахома-Сити» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:113. В другой встрече «Сан-Антонио» переиграл «Млиуоки» — 111:93.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Торонто» — 132:113 (29:24, 41:32, 36:29, 26:28)

О: Оморуйи (22), Гилджес-Александер (20), Уиггинс (17), Гидди (15).

Т: Буше (20 + 12 подборов), Ванвлит (15), Барнс (15), Ануноби (13).

«Сан-Антонио» — «Милуоки» — 111:93 (31:27, 23:19, 29:30, 28:17)

С: Джонсон (29), Васселл (22), Пелтль (15 + 10 подборов).

М: Картер (21), Б. Лопес (19), Портис (16 + 12 подборов).