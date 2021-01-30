Трипл-дабл Хардена принес «Бруклину» победу над «Оклахомой»

«Бруклин» переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (147:125). Разыгрывающий защитник «Нетс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл, став самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Орландо» потерпел поражение от «Клипперс» (90:116), «Филадельфия» одолела «Миннесоту» (118:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Клипперс» — 90:116 (26:26, 22:36, 23:28, 19:26)

О: Росс (24), Вучевич (10), Гордон (9).

К: Джордж (26), Леонард (24), Ибака (13), Моррис (13).

«Миннесота» — «Филадельфия» — 94:118 (25:25, 23:28, 26:35, 20:30)

М: Бизли (22), Эдвардс (15), Расселл (14).

Ф: Эмбиид (37 + 11 подборов), Харрис (17 + 11 подборов), Милтон (13).

«Оклахома-Сити» — «Бруклин» — 125:147 (27:36, 32:40, 35:39, 31:32)

О: Маледон (24), Гилджес-Александер (24), Диалло (18).

Б: Харден (25 + 10 подборов + 11 передач), Ирвинг (25), Харрис (20).