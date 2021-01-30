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«Сан-Антонио» прервал пятиматчевую победную серию «Денвера»

06:58
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«Сан-Антонио» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:109.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, сделавший дабл-дабл (35 очков+10 подборов). «Сперс» прервали победную серию «Денвера» из пяти матчей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 119:109 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37)

С: Дерозан (30+10 подборов), Де. Мюррей (26), Джонсон (19)

Д: Йокич (35+10 подборов), Дж. Мюррэй (20), Харрис (11)

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