«Сан-Антонио» прервал пятиматчевую победную серию «Денвера»
06:58
«Сан-Антонио» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:109.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, сделавший дабл-дабл (35 очков+10 подборов). «Сперс» прервали победную серию «Денвера» из пяти матчей подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Денвер» — 119:109 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37)
С: Дерозан (30+10 подборов), Де. Мюррей (26), Джонсон (19)
Д: Йокич (35+10 подборов), Дж. Мюррэй (20), Харрис (11)
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