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38 очков Адетокунбо не помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Орлеан»

06:14
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«Милуоки» уступил «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:131.

Самым результативным игроком встречи стал действующий MVP лиги, тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл (38 очков+11 подборов).

В параллельной встрече «Сакраменто» обыграл «Торонто» — 126:124.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 131:126 (35:21, 33:24, 35:44, 28:37)

Н: Ингрэм (28), Болл (27), Блэдсо (25)

М: Адетокунбо (38+11 подборов), Холидей (22), Лопес, Миддлтон (оба — 16)

«Торонто» — «Сакраменто» — 124:126 (24:36, 34:32, 33:36, 33:22).

Т: Сиакам (32), Ванвлит (26), Лаури (17)

С: Барнс (26), Фокс (24), Хилд (22)

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