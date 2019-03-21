"Оклахома" проиграла "Торонто", несмотря на 42 очка Уэстбрука

"Оклахома-Сити" в овертайме проиграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА (114:123). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл. Для "Тандер" это четвертое поражение кряду.

В другой встрече "Портленд" обыград "Даллас" (126:118) благодаря 33 очкам и 12 передачам Кавая Леонарда.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Даллас" - 126:118 (26:17, 39:35, 36:31, 25:35)

П: Лиллард (33 + 12 передач), Карри (20), Кантер (14 + 10 подборов).

Д: Дончич (24), Джексон (21), Брансон (16).

"Оклахома-Сити" - "Торонто" - 114:123 ОТ (31:39, 24:24, 23:29, 32:18, 4:13)

О: Уэстбрук (42 + 11 подборов), Джордж (19), Шредер (12).

Т: Сиакам (33 + 13 подборов), Ванвлит (23), Леонард (22 + 10 подборов).