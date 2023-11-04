38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Оклахому»

«Оклахома» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 139:141. «Уорриорз» одержали пятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 38 очков.

В других встречах «Майами» выиграл у «Вашингтон» (121:114), а «Чикаго» потерпел поражение от «Бруклина» (107:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Вашингтон» — 121:114 (34:34, 26:20, 41:27, 20:33)

М: Хирро (24 + 10 подборов), Батлер (20), Адебайо (18), Д. Робинсон (18).

В: Кузма (22), Пул (19), Авдия (14).

«Чикаго» — «Бруклин» — 107:109 (30:35, 28:24, 22:19, 27:31)

Ч: Лавин (24), Дерозан (24), Уайт (18), Вучевич (13 + 13 подборов).

Б: Финни-Смит (21), Бриджес (20), Томас (17).

«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 139:141 (33:38, 34:31, 39:37, 33:35)

О: Дорт (31), Холмгрен (22), Гидди (18), Джейлен Уильямс (17), Джо (16).

Г: Карри (38), Шарич (20), Куминга (19), Уиггинс (17), Др. Грин (15).