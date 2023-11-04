«Денвер» переиграл «Даллас». Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:114. «Маверикс» потерпели первое поражение в сезоне.

В составе победителей дабл-дабл оформил Никола Йокич — 33 очка и 14 подборов, а у проигравших — Лука Дончич (34 очка и 10 подборов).

В другой встрече «Портленд» в овертайме обыграл «Мемфис» — 115:113 ОТ. «Гриззлис» проиграли шесть из шести встреч на старте сезона.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Даллас» — 125:114 (40:24, 30:31, 32:32, 23:27)

Ден: Йокич (33 + 14 подборов), Портер (24), Дж. Мюррэй (18 + 13 передач), Гордон (18).

Дал: Дончич (34 + 10 подборов), Ирвинг (22), Г. Уильямс (13), Грин (13).

«Портленд» — «Мемфис» — 115:113 OT (33:26, 21:27, 22:24, 26:25, 13:11)

П: Грант (26), Брогдон (24 + 10 передач), Шарп (22), Эйтон (16 + 12 подборов).

М: Бэйн (33), Джарен Джексон (30 + 10 подборов), Родди (16), З. Уильямс (13).