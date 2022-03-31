«Бостон» проиграл «Майами», «Торонто» обыграл «Миннесоту»

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«Бостон» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:106. «Селтикс» потерпели второе поражение подряд.

В других встречах «Шарлотт» переиграл «Нью-Йорк» (125:114), «Торонто» выиграл у «Миннесоты» (125:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 98:106 (29:25, 23:28, 31:26, 15:27)

Б: Браун (28 + 10 подборов), Тейтум (23), Тайс (15).

М: Батлер (24), Лаури (23), Адебайо (17 + 12 подборов).

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 114:125 (31:29, 24:29, 28:33, 31:34)

Н: Фурнье (30), Барретт (25), Рэндл (21).

Ш: Бриджес (31), Убре (21), Болл (20 + 15 передач), Розир (15).

«Торонто» — «Миннесота» — 125:102 (20:30, 42:30, 35:22, 28:20)

Т: Трент (29), Ануноби (22), Барнс (17).

М: Эдвардс (24), Таунс (16 + 10 подборов), Расселл (13).