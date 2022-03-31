«Хьюстон» проиграл «Сакраменто», «Атланта» обыграла «Оклахому»

«Хьюстон» на своем паркете проиграл «Сакраменто» (118:121) в матче регулярного чемпионата НБА. В двух встречах «Оклахома» проиграла «Атланте» (118:136), «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио» (112:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 118:121 (39:28, 27:44, 37:32, 15:17)

Х: Грин (32), Портер (30 + 12 подборов + 12 передач), Фернанду (17 + 10 подборов).

С: Митчелл (24), Лайлс (24), Джонс (24).

«Оклахома-Сити» — «Атланта» — 118:136 (24:42, 34:43, 31:30, 29:21)

О: Уотерс (25), Маледон (18), Сарр (17).

А: Янг (41), Хертер (20), Богданович (20), Хантер (19).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 111:112 (27:31, 25:34, 34:28, 25:19)

С: Мюррэй (33 + 13 подборов), Джонсон (23), Васселл (19).

М: Джонс (25), Брукс (21), Бэйн (16), Мелтон (16).