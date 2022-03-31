«Кливленд» проиграл «Далласу», «Вашингтон» переиграл «Орландо»

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:120. В других встречах «Вашингтон» обыграл «Орландо» (127:110), «Индиана» потерпела поражение от «Денвера» (118:125).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Даллас» — 112:120 (30:34, 37:27, 22:39, 23:20)

К: Леверт (32), Гарлэнд (25 + 10 передач), Стивенс (16).

Д: Дончич (35 + 13 передач), Финни-Смит (28), Брансон (18).

«Вашингтон» — «Орландо» — 127:110 (28:35, 30:21, 28:23, 41:31)

В: Порзингис (35), Колдуэлл-Поуп (25), Хатимура (17), Гэффорд (17).

О: Ф. Вагнер (28), Фульц (19), Энтони (12).

«Индиана» — «Денвер» — 118:125 (15:43, 38:26, 38:22, 27:34)

И: Хилд (20), Тэйлор (18 + 9 подборов), Битадзе (17 + 10 подборов).

Д: Йокич (37 + 14 подборов), Хайлэнд (20), Бартон (18).