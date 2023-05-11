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«Нью-Йорк» обыграл «Майами» в пятом матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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11 мая. &amp;quot;Нью-Йорк&amp;quot; - &amp;quot;Майами&amp;quot; - 112:103.
Фото USA Today Sports

«Нью-Йорк» выиграл у «Майами» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 112:103. «Никс» сократили отставание в серии — 2-3.

Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч состоится на паркете «Хит» 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Нью-Йорк» — «Майами» — 112:103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29)

Н: Брансон (38), Барретт (26), Рэндл (24).

М: Батлер (19), Адебайо (18), Д. Робинсон (17), Струс (14).

Счет в серии: 2-3.

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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