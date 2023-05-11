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Сегодня, 02:34

НБА назвала символические пятерки сезона. Йокич — во второй, Леброн — в третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леброн Джеймс и Никола Йокич.
Фото Global Look Press

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила символические пятерки по итогам сезона-2022/23.

Первая пятерка: Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Лука Дончич («Даллас»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Яннис Адетокунбо («Милуоки») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).

Вторая пятерка: Стефен Карри («Голден Стэйт»), Донован Митчелл («Кливленд»), Джимми Батлер («Майами»), Джейлен Браун («Бостон») и Никола Йокич («Денвер»).

Третья пятерка: Домантас Сабонис («Сакраменто»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Дэмиан Лиллард («Портленд») и Де'Аарон Фокс («Сакраменто»).

баскетбол
НБА
Домантас Сабонис
Дэмиэн Лиллард
Леброн Джеймс
Лука Дончич
Никола Йокич
Стефен Карри
Яннис Адетокунбо
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