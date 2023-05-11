Кенни Смит: «Не думал, что Майкл Джордан станет величайшим игроком в истории»

Экс-игрок НБА и баскетбольный эксперт Кенни Смит рассказал, что не ожидал, что Майкл Джордан станет величайшим игроком в истории.

«Я не думал, что Майкл Джордан станет величайшим баскетболистом из когда-либо живших на Земле. У него был боевой дух, как и у многих игроков, но разница в том, что он поддерживал его каждый день, и у него был идеальный рост для баскетболиста, 198 сантиметров, который позволял и проходить под кольцо, и быть достаточно быстрым, чтобы играть против защитников. Затем его атлетизм вывел его на новый уровень», — сказал Смит в эфире Youtube-канала Skip and Shannon: UNDISPUTED.

Смит и Джордан вместе выступали за команду Университета Северной Каролины.

Позже Джордан в составе «Чикаго Буллз» становился 6-кратным чемпионов НБА, 6-кратным лучшим игроком финала, 5-кратным самым ценным игроком НБА, лучшим защитником НБА в 1988 году и лучшим новичком лиги в 1985-м.