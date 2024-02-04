Док Риверс возглавит команду «Востока» на Матче звезд НБА, он отработал три матча в текущем сезоне

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс возглавит команду Восточной конференции на Матче звезд НБА, сообщает пресс-служба лиги.

62-летний специалист возглавил «Милуоки» в конце января. Команда провела под его руководством три матча, в которых обыграла «Даллас» (129:117) и уступила «Денверу» (107:113) и «Портленду» (116:119).

До «Милуоки» Риверс работал в «Филадельфии», «Лос-Анджелес Клипперс», «Бостоне» и «Орландо».