Трехочковый бросок Карри помог «Голден Стэйт» победить «Финикс»

«Голден Стэйт» дома победил «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

Самыми результативными игроками встречи стали Стеф Карри («Уорриорз») и Девин Букер («Санз») — по 30 очков.

Победу «Уорриорз» на последних секундах матча принес точный трехочковый бросок Карри при счете 112:110 в пользу «Санз».

«Голден Стэйт» одержал четвертую победу подряд. Команда занимает 10-е место в таблице Западной конференции — 25 побед в 50 матчах. «Финикс» с 31 победой в 53 играх — на 6-й строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 113:112 (33:28, 26:30, 25:24, 29:30)

Г: Карри (30), Куминга (19), Грин (15)

Ф: Букер (30), Дюрант (24), Бил (13)

11 февраля. Сан-Франциско. «Chase Center».