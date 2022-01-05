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«Нью-Йорк» обыграл «Индиану»

06:05
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«Нью-Йорк» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:94. «Пэйсерс» потерпели пятое поражение кряду.

«Никс» идут на 11-м месте в Восточной конференции. «Индиана» располагается на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 104:94 (32:25, 23:30, 29:22, 20:17)

Н: Барретт (32), Рэндл (30 + 16 подборов), Беркс (14).

И: Сайкс (22), Вашингтон (17), Сабонис (15), Крэйг (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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