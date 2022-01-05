«Нью-Йорк» обыграл «Индиану»
«Нью-Йорк» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:94. «Пэйсерс» потерпели пятое поражение кряду.
«Никс» идут на 11-м месте в Восточной конференции. «Индиана» располагается на 13-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Индиана» — 104:94 (32:25, 23:30, 29:22, 20:17)
Н: Барретт (32), Рэндл (30 + 16 подборов), Беркс (14).
И: Сайкс (22), Вашингтон (17), Сабонис (15), Крэйг (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю