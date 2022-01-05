«Кливленд» проиграл «Мемфису». Морант набрал 26 очков
«Мемфис» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:106. В другой встрече «Торонто» выиграл у «Сан-Антонио» — 129:104.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сан-Антонио» — 129:104 (30:29, 38:24, 29:28, 32:23)
Т: Ванвлит (33), Трент (21), Сиакам (18 + 12 подборов).
С: Пелтль (19 + 12 подборов), Васселл (15), Примо (15).
«Кливленд» — «Мемфис» — 106:110 (30:27, 25:30, 20:19, 31:34)
К: Гарлэнд (27 + 10 передач), Аллен (22 + 12 подборов), Лав (18 + 10 подборов).
М: Морант (26), Джарен Джексон (22), Кларк (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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