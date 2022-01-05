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«Кливленд» проиграл «Мемфису». Морант набрал 26 очков

05:26
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«Мемфис» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:106. В другой встрече «Торонто» выиграл у «Сан-Антонио» — 129:104.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сан-Антонио» — 129:104 (30:29, 38:24, 29:28, 32:23)

Т: Ванвлит (33), Трент (21), Сиакам (18 + 12 подборов).

С: Пелтль (19 + 12 подборов), Васселл (15), Примо (15).

«Кливленд» — «Мемфис» — 106:110 (30:27, 25:30, 20:19, 31:34)

К: Гарлэнд (27 + 10 передач), Аллен (22 + 12 подборов), Лав (18 + 10 подборов).

М: Морант (26), Джарен Джексон (22), Кларк (13).

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Евгений Козинов все материалы автора
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