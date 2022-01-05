«Финикс» переиграл «Нью-Орлеан»
«Финикс» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:110. «Пеликанс» потерпели третье поражение кряду. «Санс» одержали вторую победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 110:123 (31:42, 23:22, 30:31, 26:28)
Н: Грэм (28), Валанчюнас (25 + 16 подборов), Ингрэм (16).
Ф: Букер (33), Бриджес (23), К. Джонсон (18).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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