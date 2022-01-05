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«Финикс» переиграл «Нью-Орлеан»

06:24
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«Финикс» выиграл у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:110. «Пеликанс» потерпели третье поражение кряду. «Санс» одержали вторую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 110:123 (31:42, 23:22, 30:31, 26:28)

Н: Грэм (28), Валанчюнас (25 + 16 подборов), Ингрэм (16).

Ф: Букер (33), Бриджес (23), К. Джонсон (18).

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Евгений Козинов все материалы автора
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