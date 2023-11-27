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Сегодня, 06:45

Трехочковый Букера за 1,7 секунды до конца принес «Финиксу» победу над «Нью-Йорком»

Руслан Минаев
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«Финикс» на выезде обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:113.

Защитник «Санз» Девин Букер забросил победный трехочковый за 1,7 секунды до конца встречи.

«Финикс» одержал 7-ю победу подряд. Команда занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции — 11 побед после 17 игр.

«Нью-Йорк» с 9 победами и 7 поражениями после 16 матчей — на 7-м месте «Востока».

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Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Финикс» — 113:116 (22:34, 34:30, 36:31, 21:21)

Н: Брансон (35+8 передач), Рэндл (28), Куикли (18)

Ф: Букер (28+11 передач), Гордон (25), Гудвин (14+7 подборов)

27 ноября. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Бруклин» — «Чикаго» — 118:109 (19:36, 44:19, 33:28, 22:26)

Б: Динвидди (24+7 передач), О`Нил (20+9 подборов), Уокер (20)

Ч: Дерозан (27+6+6), Уайт (23), Лавин (20)

27 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Кливленд» — «Торонто» — 105:102 (25:28, 17:24, 32:20, 31:30)

К: Гарленд (24+8 передач), Струс (20+11 подборов), Аллен (18)

Т: Пелтль (18+13 подборов), Сиакам (18+8+6), Барнс (15+8 подборов)

27 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

НБА
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
БК Финикс Санс
БК Чикаго Буллз
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